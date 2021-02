Roma: Camilli (Unindustria), città recuperi fiducia in futuro anche con grandi eventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma deve recuperare fiducia nel futuro anche grazie all'organizzazione dei grandi eventi, che hanno il merito di costringere tutti a ragionare per progettare una città più competitiva e attrattiva: nei prossimi anni avremo anche Ryder Cup ed Europei di atletica". Lo ha detto il presidente di Unindustria, Angelo Camilli, in una intervista al "Messaggero". "Questi eventi attirano progettualità che ricoprono tutti i temi della città. Mi lasci dire però che il Giubileo è molto vicino e dobbiamo subito partire per realizzarlo al meglio. Ma gli eventi importanti devono andare di pari passo con la gestione quotidiana della città", aggiunge Camilli. Per quanto riguarda la discussione relativa ai poteri speciali per Roma: "È una discussione che si fa da tanti anni: Roma ha un'estensione territoriale oltre sei volte quella di Milano e il doppio degli abitanti, ma riceve finanziamenti uguali, non considerando gli oneri e l'impatto sulla città del ruolo di Capitale - spiega Camilli -. Secondo un nostro studio, trasformare i Municipi in Comuni veri e propri sarebbe già un grosso passo avanti. Temo che però servano tempi lunghi per realizzare queste riforme. Non dobbiamo distrarci dal fatto che anche la gestione ordinaria della città è fondamentale". Al nuovo sindaco chiediamo "che metta in campo una squadra molto forte sia per gestione ordinaria che per grandi eventi. Bisogna lavorare con competenza e grande impegno su servizi, trasporti, rifiuti, rigenerazione urbana, decoro urbano, efficienza delle municipalizzate. Poi servono sicuramente risorse finanziarie adeguate a una Capitale", conclude il presidente di Unidustria. (Rer)