Infrastrutture: Diga rinascita, Sudan propone mediazione quadripartita che includa Onu, Ua, Usa e Ue (2)

- Prima di arrivare a Khartum, Luaba ha tenuto colloqui al Cairo con la delegazione del governo egiziano guidata dal ministro degli Esteri, Sameh Soukry. Parlando alla stampa dopo l'incontro, il portavoce del ministero degli Esteri egiziano, Ahmed Hafez, ha riferito che il ministro Shukri ha espresso il suo sostegno alla proposta sudanese di una mediazione quadripartita. “Il ministro Shoukry ha discusso con la delegazione congolese la proposta sudanese, sostenuta dall'Egitto, di sviluppare il meccanismo di negoziazione della diga attraverso la formazione di un quartetto internazionale comprenda, oltre all'Unione africana, gli Stati Uniti, l'Unione Europea e le Nazioni Unite”, ha detto Hafez, aggiungendo che la mediazione multilaterale funzionerà sotto gli auspici del presidente Tshisekedi. In precedenza l'Egitto si era opposto alla mediazione dell'Unione africana e agli sforzi sudanesi per assegnare agli esperti africani un ruolo guida nel processo. L'Unione europea e gli Stati Uniti sono già coinvolti nel processo in qualità di osservatori. Gli osservatori ritengono che sia necessario un maggiore ruolo internazionale nel processo dopo il deterioramento delle relazioni tra Sudan ed Etiopia. Inoltre, l'Etiopia ha accusato l'Egitto di aizzare le tensioni al confine con il Sudan al preciso scopo di ostacolare il processo di mediazione. (Res)