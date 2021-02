Slovacchia: premier esclude la sostituzione del ministro della Sanità Krajci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Sanità slovacco non sarà sostituito. Lo ha escluso il primo ministro, Igor Matovic, ripreso dall'agenzia di stampa "Tasr". Il ministro dell'Economia, Richard Sulik, si era proposto di sostituire il titolare della Sanità, Marek Krajci. Per il premier si tratta di una proposta "assurda", "impudente" e di "una pessima battuta". Matovic in passato ha già avuto frequenti screzi con Sulik, leader di una delle formazioni della coalizione di maggioranza, Libertà e solidarietà (Sas). Il capo del governo ritiene Sulik responsabile per la pessima situazione epidemiologica della Slovacchia perché non è stato in grado di acquistare tempestivamente test antigenici per la rilevazione del coronavirus. Krajci ha inoltre chiesto a Sulik una serrata già prima di Natale, mentre il ministro dell'Economia il 21 dicembre insisteva sull'apertura. Fare di Sulik il nuovo ministro della Sanità equivarrebbe a "gettare un gatto in mezzo ai piccioni" e la proposta è una boutade populista del ministro dell'Economia per sbarazzarsi delle sue responsabilità, ad avviso di Matovic. (Vap)