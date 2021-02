Messico: atteso oggi dato definitivo pil quarto trimestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'istituto nazionale di statistica del Messico (Inegi) diffonderà oggi la stima definitiva sull'andamento del prodotto interno lordo (pil) del quarto trimestre del 2020. L'analisi preliminare, pubblicata a fine gennaio, parlava di una recessione pari all'8,5 per cento, il risultato peggiore dalla depressione del 1932. Dovesse essere confermata si tratta di una stima peggiore al -8 per cento ipotizzato dal governo del presidente Andres Manuel Lopez Obrador. Il dato, che qui come quasi ovunque nel mondo risente della crisi pandemica, spinge il Messico per il secondo anno consecutivo in territorio negativo, dopo il -0,1 del 2019. Il precedente più drammatico per l'economia del paese nordamericano, 88 anni fa, era stato il calo del 14 per cento. Il solo periodo ottobre-dicembre si è chiuso con un calo del 4,6 per cento su anno, mentre la ripresa - del 3,1 per cento sul trimestre precedente - si mostra più debole rispetto al 12 per cento emerso nel confronto tra il secondo e terzo trimestre. (Mec)