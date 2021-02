© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono iniziati i funerali di Stato alla Basilica Santa Maria degli Angeli e Martiri a Roma, in piazza della Repubblica, di Luca Attanasio, ambasciatore d'Italia in Congo, e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in un conflitto a fuoco nella Repubblica democratica del Congo il 22 febbraio scorso. (Rer)