Covid: Camilli (Unindustria), nostra sede diventi centro vaccinale

- Unindustria mette a disposizione della Regione Lazio i propri spazi per la campagna vaccinale anti Covid. "L'emergenza vaccini e quella economica vanno di pari passo. Abbiamo deciso di mettere a disposizione della Regione Lazio gli spazi e l'organizzazione della nostra sede". Lo ha detto il presidente di Unindustria, Angelo Camilli, in una intervista al "Messaggero". "Inoltre offriremo la nostra collaborazione per lavorare su un protocollo per incoraggiare le imprese nostre associate a mettersi a disposizione per quando si entrerà nella fase più massiccia della campagna, da aprile in poi", aggiunge Camilli. Per quanto riguarda il ruolo dei medici di base nella campagna vaccinale "non entro nel merito delle loro osservazioni - dichiara Camilli -, ma credo che il loro ruolo sia molto importante, soprattutto nella somministrazione dei vaccini che non comportano particolari procedure di conservazione, ed è fondamentale per capillarità della loro presenza sul territorio. Auspico fortemente perciò che tutti facciano la loro parte". (Rer)