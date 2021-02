© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci aspettiamo un miglioramento di scenario prima della seconda metà del 2021, e per il momento prevediamo un Ebitda in linea con il 2020. Così l’amministratore delegato di Saipem, Stefano Cao, in conference call con gli analisti per presentare i risultati finanziari al 31 dicembre 2020. (Rin)