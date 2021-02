Covid: Gelmini, eventuali nuove chiusure da lunedì non domenica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le nuove eventuali misure di chiusura non scatteranno più dalla domenica, ma dal lunedì successivo". Queste le parole - secondo quanto si apprende - della ministra per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, durante l'incontro in videoconferenza con le Regioni, Province e Comuni. "Questo avevano chiesto le Regioni, e lo avevo condiviso, questo abbiamo ottenuto. Così aiutiamo anche le attività economiche che non perderanno il week end di lavoro”, ha aggiunto. (Rin)