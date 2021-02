Covid: in Abruzzo da 8 marzo domande per ristori ad associazioni culturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera all'avviso pubblico per la concessione di contributi ad enti e associazioni culturali abruzzesi per arginare le conseguenze economiche legate all'emergenza sanitaria del Covid-19. Lo ha reso noto l'assessore alle Promozione culturale, Daniele D'Amario, specificando che "ci sono a disposizione 1,5 milioni di euro a seguito della delibera di fine anno della Giunta regionale". Le associazioni culturali potranno presentare domanda dalle ore 15 di lunedì 8 marzo fino alle ore 15 di giovedì 18 marzo 2021. "Si tratta di un provvedimento atteso da molti operatori culturali - spiega l'assessore D'Amario - che permetterà di far fronte alle necessità economiche primarie delle associazioni culturali da un anno ferme e costrette a cancellare nel 2020 tutti gli eventi dei programmi culturali. Sappiamo benissimo l'importanza e l'urgenza delle misure economiche di ristoro che per produrre vantaggio devono essere immediate - aggiunge l'assessore - per questo nel giro di qualche settimana abbiamo predisposto l'avviso pubblico che mette a disposizione le risorse stanziate dalla Giunta regionale". Le misure economiche indicate nell'avviso "sono rivolte prioritariamente - spiega Daniele D'Amario - agli enti ed alle associazioni culturali finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo (Fus) e dal Fondo Unico per il Cinema e l'Audiovisivo (Fondo per lo Sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo) e agli enti e associazioni in generale purché operanti in Abruzzo al 31 gennaio 2020".(Gru)