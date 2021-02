Energia: gli Usa lanciano programma di assistenza ai Paesi dell’Asia centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso la sua Agenzia per lo sviluppo internazionale (Usaid), gli Stati Uniti hanno lanciato un nuovo programma quinquennale da 39 milioni di dollari per il rafforzamento della sicurezza energetica nell’Asia centrale. A riferirlo è l’ambasciata Usa a Nur-Sultan, che sottolinea come il piano sarà condotto in partenariato con il ministero dell’Energia del Kazakhstan. L’obiettivo è di aiutare cinque Paesi dell’Area – il Kazakhstan, il Kirghizistan, il Tagikistan, il Turkmenistan e l’Uzbekistan – a raggiungere i rispettivi obiettivi in materia di sicurezza energetica e a sviluppare gli scambi economici nel settore. Alla cerimonia in formato virtuale hanno preso parte il vice ministro dell’Energia kazakho Kairat Rakhimov e il direttore della Missione regionale per l’Asia centrale di Usaid, Peter Young. “Nel 2021 gli Stati Uniti celebrano 30 anni di relazioni diplomatiche con i Paesi dell’Asia centrale”, ha ricordato quest’ultimo. “Vogliamo rafforzare i nostri solidi partenariati per portare benefici economici alla popolazione della regione attraverso il miglioramento del settore energetico”. Usaid, in particolare, garantirà servizi tecnici ai governi e alle rispettive autorità e istituzioni, rafforzando il mercato regionale dell’elettricità e promuovendo l’adozione di tecnologie a energia pulita da fonti rinnovabili. (Res)