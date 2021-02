Niger: proteste a Niamey dopo proclamazione risultati elettorali, diversi arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse persone sono state arrestate in seguito alle violente proteste che sono scoppiate ieri nella capitale del Niger, Niamey, dopo la proclamazione dei risultati delle elezioni presidenziali che hanno sancito la vittoria dell’ex ministro dell’Interno, Mohamed Bazoum, non riconosciuta dal suo sfidante, l’ex presidente Mahamane Ousmane. In un discorso trasmesso ieri sera dall’emittente televisiva statale “Nta”, il pubblico ministero Maman Sayabou Issa ha annunciato l’arresto di diversi manifestanti e che altre persone sono ricercate, senza fornire ulteriori dettagli. Tra gli arrestati c’è anche il generale in pensione Moumouni Boureima, noto come "Tchanga", ex capo di Stato maggiore del presidente Mamadou Tandja, sospettato di essere uno dei leader delle proteste. Nel frattempo l'accesso a Internet è stato limitato. Gli scontri sono scoppiati dopo che ieri il candidato Ousmane ha denunciato presunte frodi nelle operazioni di scrutinio e ha rivendicato la vittoria al secondo turno delle elezioni presidenziali nonostante la Commissione elettorale abbia ufficializzato la vittoria di Bazoum. "I dati in nostro possesso ci attribuiscono la vittoria con il 50,3 per cento dei voti", ha detto Ousmane in un video messaggio diffuso dalla città sud-orientale di Zinder. "Avete espresso la vostra chiara volontà di rompere con il passato, avete espresso il vostro desiderio di cambiamento, per un Niger emergente. Questo desiderio di cambiamento è stato espresso dal vostro voto in maniera massiccia a mio favore", ha detto Ousmane nel suo discorso. (segue) (Res)