Niger: proteste a Niamey dopo proclamazione risultati elettorali, diversi arresti (2)

- Martedì scorso la Commissione elettorale ha dichiarato Bazoum vincitore delle elezioni in Niger con il 55,75 per cento dei voti davanti a Ousmane, che ha ottenuto il 44,25 per cento dei voti. Dopo l'annuncio dei risultati la polizia si è scontrata con i sostenitori di Ousmane nella capitale Niamey. Analoghe proteste si sono svolte a Zinder, la seconda città del Paese. Bazoum - candidato del Partito per la democrazia e il socialismo (al governo) e designato successore del presidente uscente Mahamadou Issoufou, che lascerà il potere dopo due mandati quinquennali - al primo turno dello scorso 27 dicembre aveva ottenuto il 39,3 per cento dei voti contro il 16,9 per cento di Ousmane. Quest'ultimo, che ha ottenuto quasi il 17 per cento dei voti al primo turno, può contare sul sostegno di una coalizione di 18 partiti di opposizione oltre a Hama Amadou, precedentemente ritenuto il candidato più credibile contro Bazoum ma al quale è stato vietato di correre a causa di una condanna per traffico di bambini, accusa che lui stesso he ha definito "politicamente motivata". Insieme al primo turno delle elezioni presidenziali, il 27 dicembre si è votato anche per le legislative e, in base ai risultati ancora provvisori, il Pnds - al potere in Niger dal 2011 - risulta in testa con 80 seggi su 171, seguito dal principale partito di opposizione Moden Fa Lumana con 19 seggi. Fra le principali sfide che il governo entrante dovrà affrontare c'è quella della sicurezza. (Res)