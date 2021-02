© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema a fasce verrà mantenuto. Lo ha detto - secondo quanto si apprende - la ministra per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, durante l'incontro in videoconferenza con le Regioni, Province e Comuni. "Finora è stato scongiurato un lockdown generalizzato e questo deve essere l’obiettivo principale anche per le prossime settimane e per i prossimi mesi", ha aggiunto.(Rin)