Covid: Bianchini, piano Mio Italia per ripresa economica settore Horeca

- "Siamo fiduciosi nel 'cambio di passo' del governo Draghi e prefiguriamo il giorno in cui il settore dell'ospitalità a tavola (Horeca) – che vale il 30 per cento del Pil ed è la seconda "chiave" del turismo – potrà aprire senza alcuna restrizione. Per questo Mio Italia ha predisposto un Piano per la ripresa economica del comparto. Si tratta di un documento in dieci punti che auspichiamo sarà al centro di un tavolo di confronto con il Governo e i vari attori istituzionali. Lo abbiamo già inviato alla Presidenza del Consiglio, alla Conferenza delle Regioni e all'Anci". Lo ha reso noto Paolo Bianchini, presidente di Mio Italia, Movimento Imprese Ospitalità. "Per fare fronte all'attuale condizione debitoria, le aziende della ristorazione dovranno fatturare almeno un 30 per cento in più rispetto al 2019. E qui nascono le nostre preoccupazioni. Perché è chiaro che con le misure di distanziamento e il crollo del potere d'acquisto delle famiglie, la possibilità di un aumento di fatturato è pura utopia. Il nostro Piano potrà scongiurare, congiuntamente alle riaperture, la crisi senza ritorno del settore della ristorazione", ha spiegato Bianchini. Il Piano, in dieci capitoli, sviscera le problematiche del comparto Horeca proponendo, caso per caso, le singole soluzioni. Ecco i punti in cui si articola: Affitti, Indennizzi, Banche, Tributi locali, Fisco, Iva, Utenze e Servizi, Lavoro dipendente, Legge Bersani-Visco, Lotteria degli scontrini. "Gli indennizzi, per prendere un punto chiave del Piano, dovranno essere calcolati sulle effettive perdite di fatturato. Ogni chiusura forzata dovrà essere accompagnata da immediati risarcimenti. Questi ultimi vanno previsti anche per le New Co e le aziende esodate. Nel Piano, poi, è considerata la rimodulazione o l'annullamento della Tari, come di altre tasse e tributi locali riguardanti le attività che abbiano subito riduzioni importanti di fatturato durante la pandemia", ha concluso Bianchini.(com)