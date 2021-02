Zimbabwe: Covid, governo acquisterà ulteriori 1,2 milioni di dosi di vaccino dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Zimbabwe acquisterà ulteriori 1,2 milioni di dosi di vaccino contro il coronavirus dalla Cina a un prezzo preferenziale. Lo ha annunciato ieri, 24 febbraio, il portavoce del presidente Emmerson Mnangagwa, dopo che Pechino ha accettato di fornire più dosi gratuite al Paese dell'Africa meridionale. Lo Zimbabwe ha iniziato la vaccinazione contro la Covid-19 la scorsa settimana dopo aver ricevuto una donazione di 200 mila dosi da China National Pharmaceutical Group (Sinopharm). Il governo inizialmente mira a vaccinare operatori sanitari, forze di sicurezza e giornalisti, tra gli altri. L'ambasciatore cinese ad Harare, Guo Shaochun, ha dichiarato che la Cina ha deciso di raddoppiare la propria donazione di vaccini a 400 mila nell'ambito della sua azione solidale verso il Paese africano. Il portavoce di Mnangagwa, George Charamba, ha affermato che il governo aumenterà i propri acquisti dalla Cina. "Lo Zimbabwe sta inoltre acquistando altri vaccini dalla Cina a un prezzo preferenziale. Il Paese dovrebbe acquistare altri 1,2 milioni di dosi dalla Cina", ha scritto Charamba su Twitter. Ciò porterebbe a 1,8 milioni il numero di dosi acquistate dalla Repubblica popolare. Il governo di Mnangagwa non ha ancora rivelato quanto stia investendo per i vaccini dalla Cina. Le autorità di Harare hanno anche riferito che Russia e India hanno donato in totale 87 mila dosi. (Res)