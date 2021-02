Energia: Bielorussia, scoperto nuovo giacimento petrolifero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Bielorussia è stato scoperto un nuovo giacimento di petrolio, Vostochno-Izbynskoye, nella regione di Gomel. Lo ha annunciato Pyotr Povzhik, vicedirettore per la geologia della società statale Belorusneft. I geologi hanno scoperto il deposito a una profondità di 4200 metri. Nel 2020 nell'area sono stati scoperti altri tre giacimenti petroliferi. Attualmente i perforatori stanno sviluppando il primo pozzo del campo, dove l'afflusso di petrolio è ancora di 20 metri cubi al giorno. Nei prossimi anni, Belorusneft inizierà ad operare nella zona meridionale del bacino del Pripyat. Il nuovo giacimento si trova in un'area della regione di Gomel che era stata sottratta allo sviluppo petrolifero dopo l'incidente alla centrale nucleare di Chernobyl, in Ucraina, avvenuto il 26 aprile 1986. (Rum)