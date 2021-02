Mali: riprende oggi processo a Sanogo, guidò il colpo di Stato che rovesciò Touré nel 2012

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riprende oggi in Mali il processo contro l’ufficiale militare Amadou Haya Sanogo, considerato l’artefice del colpo di Stato da lui guidato nel 2012 per rovesciare l’allora presidente Amadou Toumani Touré. Secondo quanto riferisce l’emittente francofona “Rfi”, oggi ci saranno l'udienza degli imputati e le memorie degli avvocati. Sanogo è a processo insieme ad altri 12 “berretti verdi” (golpisti) accusati di aver massacrato 21 “berretti rossi” (la fazione dell’esercito rimasta fedele a Touré) i cui corpi sono stati ritrovati in una fossa comune nei pressi di Bamako. (Res)