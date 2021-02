Italia-Israele: gruppo collaborazione parlamentare incontra Simhayof

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta la riunione della parte italiana del gruppo di collaborazione parlamentare Italia-Israele con il vicecapo missione dell'Ambasciata israeliana a Roma, Alon Simhayof. Il gruppo è presieduto da Paolo Formentini (Lega) e composto dai deputati Emilio Carelli (Misto), Emanuele Fiano (Pd), Paolo Lattanzio (Pd) e Andrea Orsini (FI). Al centro del colloquio il ruolo dell'Iran nella regione, con particolare riguardo ai rapporti con Hamas ed Hezbollah, la pronuncia della Corte penale internazionale che ha affermato la sussistenza della propria giurisdizione sui Territori Palestinesi, gli accordi di Abramo e le possibili ricadute sul processo di pace israelo-palestinese, la situazione nella Striscia di Gaza. Da parte israeliana è stata espressa gratitudine per la presa di posizione contro la concessione dei passaporti da parte della Turchia ad esponenti di Hamas ed è stata auspicata una stretta collaborazione sui principali dossier, ribadendo la necessità che la comunità internazionale spinga la Palestina a tornare al tavolo negoziale. I deputati italiani hanno confermato la piena disponibilità a mantenere un dialogo aperto e costante con i rappresentanti dell'Ambasciata e con Israele, con cui l'Italia ha profondi legami di amicizia, culturali ed economici. Nel riconoscere la portata storica degli Accordi di Abramo per il futuro della regione, hanno convenuto che la soluzione al conflitto israelo-palestinese deve essere trovata al tavolo negoziale seguendo una via politica e non giurisdizionale. (com)