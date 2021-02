Consumi: Uecoop, aumento petrolio pesa su famiglie e imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uecoop ha sottolineato: "Una situazione che ha pesanti ripercussioni sui bilanci di imprese e famiglie e rappresenta un freno alle possibilità di rilancio del Paese già alle prese con il crollo del Pil, i problemi sull’occupazione e la brusca frenata delle esportazioni in tutti i settori ad eccezione di agroalimentare e farmaci". E dunque: "I prezzi del pieno al dettaglio da nord a sud della penisola possono variare a seconda che si vada in una pompa servita o self service, che ci si trovi dentro la rete autostradale oppure che si faccia rifornimento in una cosiddetta pompa bianca, ossia fuori dalla rete delle grandi aziende petrolifere. La spesa per energia e carburanti incide sulle possibilità di ripresa del Paese con più della metà delle imprese che – secondo l’indagine Uecoop - teme che una vera ripartenza non possa avvenire prima della seconda parte del 2021". (Ren)