Arabia Saudita: esecutivo istituisce Autorità per l’efficienza della spesa pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri dell’Arabia Saudita, riunitosi ieri sotto la presidenza di re Salman bin Abdulaziz, ha approvato l’inclusione del Programma nazionale a sostegno dell’amministrazione dei progetti nel quadro del Centro per l’efficienza della spesa, trasformando il Centro stesso in un’autorità ad hoc denominata “Autorità per l’efficienza della spesa e i progetti pubblici”. Lo riferisce il quotidiano economico "Al Eqtisadiya". L’esecutivo di Riad ha inoltre affrontato gli ultimi sviluppi rilevanti della pandemia di coronavirus, a livello locale e internazionale, le ultime statistiche relative alla diffusione della pandemia nel regno, l’andamento della campagna vaccinale locale. Fra i temi affrontati dal governo, anche la discussione delle iniziative saudite a sostegno della stabilità dei mercati del petrolio. (Res)