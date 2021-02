Emirati: creato Ufficio esecutivo per lotta a riciclaggio e finanziamento al terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri degli Emirati Arabi Uniti, riunitosi sotto la presidenza dell’emiro di Dubai, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ha deciso ieri di istituire un Ufficio esecutivo ad hoc per affrontare i fenomeni del riciclaggio di denaro e i finanziamenti al terrorismo. Scopo del nuovo Ufficio sarà supervisionare l’attuazione della strategia nazionale antiriciclaggio e contro i finanziamenti a gruppi terroristici, e il Piano di lavoro nazionale volto a rafforzare il sistema per il contrasto ai reati di natura finanziaria nel Paese. Contestualmente, Hamed Al Zaabi è stato nominato direttore generale del nuovo Ufficio esecutivo, che sarà legato direttamente al Comitato supremo per la supervisione della strategia nazionale antiriciclaggio, presieduto dal ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Abdullah bin Zayed Al Nahyan. (Res)