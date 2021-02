Oman: esportato primo carico di prodotti locali in Arabia Saudita con sistema Tir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Oman ha esportato con successo in Arabia Saudita il primo carico di materiali alimentari trasportati con il sistema internazionale Tir per il trasporto su strada, con una riduzione del 30 per cento delle tariffe doganali e un calo del 50 per cento rispetto al tempo richiesto dal sistema di ordinario. Lo riferisce il quotidiano locale "Alwatan". La notizia giunge a seguito degli sforzi compiuti dal gruppo logistico Asyad, in cooperazione con l’Amministrazione generale delle Dogane presso la polizia dell’Oman, per facilitare il commercio oltre i confini del sultanato. Il settore della logistica svolge un ruolo cruciale nel sostenere gli altri settori economici dell’Oman, e nel realizzare una crescita dell’economia nazionale: in tal senso, Asyad cerca di sostenere le esportazioni omanite ai Paesi confinanti utilizzando il sistema Tir, riducendo tempo e costo delle operazioni di trasporto. (Res)