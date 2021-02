Bahrein: commissione Finanze parlamento approva bilancio 2021-2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Finanze ed Economia del Consiglio dei rappresentanti, ramo basso del parlamento del Bahrein, ha approvato all’unanimità il bilancio generale per gli anni finanziari 2021 e 2022. Lo riferisce il quotidiano locale “Al Watan”. Secondo il quotidiano, il bilancio prevede una riduzione del deficit complessivo nella misura di 68 milioni e 153 mila dinari bahreiniti (180 milioni di dollari) per il 2021 e nella misura di 33 milioni e 936 mila dinari (90 milioni di dollari) nel 2022, per un totale di 102 milioni e 89 mila dinari (270 milioni di dollari) nell’arco dei due anni. I dati del bilancio tuttavia segnalano anche un aumento previsto della spesa pubblica, nella misura di 52 milioni e 351 mila dinari (138 milioni di dollari) nel 2021 e di 83 milioni e 851 mila dinari (220 milioni di dollari) nel 2022. (Res)