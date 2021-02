Energia: il Qatar promette 60 milioni di dollari per finanziare gasdotto a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Qatar ha promesso di stanziare 60 milioni di dollari, e l’Unione europea 20 milioni di euro, per finanziare la costruzione di un gasdotto da Israele alla centrale elettrica della Striscia di Gaza. Lo riferisce un comunicato della presidenza del Consiglio dei ministri dell’Autorità nazionale palestinese (Anp). Secondo il comunicato, Qatar e Ue hanno promesso i fondi durante un incontro virtuale a cui hanno partecipato il premier palestinese, Mohammed Shtayyeh, il presidente della Commissione qatariota per la ricostruzione di Gaza, Mohammed al Ammadi, e il rappresentante locale dell’Ue, Sven von Burgsdorff. Nel comunicato Shtayyeh sottolinea l’importanza del progetto, “che mira a trasportare gas a Gaza da Israele per alimentare la centrale elettrica della Striscia, contribuendo ad accrescere la sua capacità elettrica, alla regolarità della corrente nella Striscia e a risolvere radicalmente il problema dell’elettricità a Gaza. (Res)