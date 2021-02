Iraq: presidente Salih, Al Sistani ha avuto ruolo decisivo nel proteggere pace civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ayatollah Ali al Sistani, suprema autorità religiosa sciita dell’Iraq, ha avuto un ruolo centrale nel proteggere la pace civile e le minoranze nel Paese. Lo ha detto il presidente della Repubblica iracheno, Barham Salih, durante un’intervista con il think-tank statunitense “Brookings”. In tal senso, ha sottolineato Salih, l’incontro previsto per il prossimo 6 marzo fra Al Sistani e papa Francesco, presto in Iraq per una storica visita, “rappresenterà un’espressione profonda di moderazione nella religione”. “Al Sistani ha avuto un ruolo decisivo nel corso degli anni nel proteggere la pace civile in Iraq e nel proteggere le minoranze, è stato un centro di moderazione, e non si può guardare a Najaf (la città santa sciita dove risiede l’ayatollah) come a una questione esclusivamente sciita”, ha detto Salih, sottolineando che Al Sistani ha storicamente sostenuto minoranze come curdi, cristiani e yazidi. (Res)