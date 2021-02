Siria: ministro Esteri Mekdad, credibilità dell’Opac è minacciata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e degli Espatriati della Siria, Faysal Mekdad, ha detto che la credibilità dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac) è “minacciata” dalla sua “politicizzazione”, che l’ha “allontanata dalle sue funzioni”. Il capo della diplomazia di Damasco lo ha detto in un videomessaggio trasmesso durante la Conferenza Onu sul Disarmo, in corso in questi giorni a Ginevra. Mekdad ha accusato in particolare gli Usa e “i Paese occidentali” di esercitare “pressioni” sul Segretariato tecnico dell’organizzazione, allo scopo di trasformarla in uno “strumento per colpire Stati parti dell’accordo” sulla proibizione delle armi chimiche “al servizio degli interessi geopolitici" degli Stati Uniti, “unica parte dell’accordo che continua a possedere armi chimiche dalla Seconda guerra mondiale”. (Res)