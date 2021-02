Libano: Covid, 20 compagnie private autorizzate a importare vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute del Libano ha detto ieri di aver autorizzato 20 compagnie private a importare vaccini contro il Covid-19 nel Paese. In un’intervista all’emittente “Lbci”, un funzionario del dicastero ha detto tuttavia che le compagnie locali hanno finora “affrontato un rifiuto da parte delle compagnie che producono i sieri”. La notizia è stata confermata dal leader del partito per l’Unità araba, Wiam Wahhab, che ha riferito di una telefonata con il ministro uscente della Salute Hamad Hassan in cui quest’ultimo avrebbe detto che “le compagnie non sono state in grado di importare i vaccini a causa del rifiuto delle case produttrici”. (Res)