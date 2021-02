Giordania: Covid, imposto nuovo coprifuoco parziale dopo aumento casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Giordania ha deciso di introdurre un nuovo blocco parziale della circolazione, tutti i venerdì, a seguito di un aumento dei contagi giornalieri da Covid-19. Il ministro di Stato per l’Informazione e la Comunicazione di Amman, Ali al Ayed, ha annunciato alla stampa che “la circolazione delle persone sarà vietata in tutte le province del Regno, ogni settimana, a partire dalle 22:00 di giovedì fino alle 6:00 di sabato”. Ai cittadini sarà concesso di uscire di casa soltanto per un’ora, allo scopo di celebrare la preghiera del venerdì. Nei giorni scorsi il numero di casi registrati nel Paese ha superato le 4.000 unità al giorno, con una percentuale di casi positivi sui test effettuati intorno al 13,4 per cento. (Res)