Cina: Xie Zhenhua nominato nuovo inviato speciale per il clima

- Xie Zhenhua, che ha servito come capo negoziatore della Cina durante i principali incontri sul cambiamento climatico a Copenaghen e Parigi, è stato nominato nuovo inviato speciale per il clima del Paese. Lo ha reso noto oggi il ministero dell'Ambiente. La nomina arriva mentre Pechino tenta di ripristinare la diplomazia climatica con gli Stati Uniti dopo una pausa di quattro anni durante l'ex amministrazione Usa guidata da Donald Trump. Il ministero dell'Ambiente ha affermato che la nomina dell'esperto funzionario riflette l'impegno della Cina a rafforzare la comunicazione con tutte le parti quando si tratta di cambiamento climatico. Xie ha guidato la delegazione cinese per il clima dal 2007 al 2018. Si ritiene che il suo rapporto di lunga data con la controparte statunitense dell'epoca, Todd Stern, abbia contribuito all'accordo di Parigi alla fine del 2015.(Cip)