Cina-Mongolia: telefonata fra ministri Esteri Wang e Battsetseg, focus su risultati cooperazione

- Cina e Mongolia hanno ottenuto risultati fruttuosi attraverso la cooperazione pratica. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Wang Yi in una conversazione telefonica con l'omologo mongolo Batmunkh Battsetseg, appena nominato. "La Cina attribuisce grande importanza all'amichevole vicinanza con la Mongolia e pone sempre questa relazione in un posto particolarmente significativo nella diplomazia di vicinato cinese. Quest'anno è storicamente significativo sia per la Cina che per la Mongolia poiché celebrano il centesimo anniversario del Partito comunista cinese e del Partito popolare mongolo", ha detto Wang. Il ministro cinese ha sottolineato che entrambe le parti dovrebbero attuare congiuntamente l'importante consenso raggiunto dai loro leader, promuovendo un maggiore sviluppo del partenariato strategico globale Cina-Mongolia e apportando maggiori benefici a entrambi i popoli. (segue) (Cip)