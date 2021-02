Cina-Mongolia: telefonata fra ministri Esteri Wang e Battsetseg, focus su risultati cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Di fronte all'inaspettata pandemia di Covid-19, i governi e i popoli di Cina e Mongolia hanno condiviso il bene e il dolore e si sono avvicinati l'un l'altro con assistenza e sostegno, portando i legami bilaterali a un nuovo livello", ha detto Wang, che ha dichiarato di aspettarsi che le due parti possano rafforzare ulteriormente la cooperazione anti-pandemica. "La cooperazione economica e commerciale è un importante supporto per le relazioni Cina-Mongolia. Le due parti devono accelerare la sinergia tra l'iniziativa Belt and Road (Bri, Nuova via della seta) cinese e la Development Road Initiative of Mongolia, espandere le aree e migliorare il livello di collaborazione in modo da compensare quanto prima le perdite causate dalla pandemia", ha aggiunto. (segue) (Cip)