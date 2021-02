Cina-Mongolia: telefonata fra ministri Esteri Wang e Battsetseg, focus su risultati cooperazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Battsetseg ha ringraziato la Cina per l'aiuto fornito nella lotta alla pandemia, osservando che i due Paesi hanno mantenuto slancio nello sviluppo dei legami bilaterali e rafforzato continuamente la cooperazione pratica anche durante la pandemia, dando un buon esempio di come i Paesi possono sostenerne altri in risposta alle avversità. "La nuova amministrazione mongola attribuisce grande importanza allo sviluppo del partenariato strategico globale con la Cina, sperando di rafforzare la fiducia politica reciproca, approfondire la cooperazione Bri e spingere per uno sviluppo rapido e sostenuto dei loro legami bilaterali", ha affermato il ministro mongolo. (Cip)