Cina: peste suina africana, nuovo studio rileva varianti più lievi del virus (2)

- I nuovi risultati provengono dal campionamento di sette province durante la seconda metà dello scorso anno. Il team ha trovato 22 campioni isolati con mutazioni e successivamente ne ha testati quattro per valutarne la virulenza nei suini. Due isolati sono risultati letali quanto il primo virus circolante in Cina. Ma due hanno mostrato una virulenza inferiore con sintomi che variano da parzialmente letali a non letali a seconda della dose somministrata ai suini. Alcuni analisti stimano che circa il venti per cento delle scrofe nel nord della Cina siano state colpite dalla malattia questo inverno. Non è chiaro quanto siano comuni le nuove varianti identificate dal team di Harbin negli allevamenti di suini. I campioni sono stati prelevati da fattorie, macelli e impianti di smaltimento nelle province di Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Shanxi, Mongolia Interna, Hebei e Hubei. I ricercatori hanno aggiunto che la verifica dell'efficacia di un vaccino attualmente in fase di sviluppo a Harbin deve essere "valutata con urgenza" rispetto ai nuovi ceppi. (Cip)