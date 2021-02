Armenia: caso Iskander, rimosso dall'incarico il vice capo di Stato maggiore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La reazione odierna di Pashinyan, tuttavia, non spegne le polemiche. In primis perché il premier non ha lesinato una risposta altrettanto critica nei confronti del suo predecessore. Rivolgendosi a Sargsyan, il premier armeno ha dichiarato: “Penso che dovrebbe avere le risposte a molte delle domande che ha posto. Non dovrebbe fare delle domande, visto che le risposte le conosce. O forse risponderà anche sul perché i missili Iskander non hanno funzionato o lo hanno fatto solo per il 10 per cento della loro efficacia”, ha detto Pashinyan, mettendo in dubbio “questi armamenti realizzati negli anni Ottanta”. Con questa postilla finale, inoltre, il premier ha confermato una certa distanza fra l’attuale leadership armena e la Russia, storico alleato di Erevan, che ha fornito gli Iskander. L'Armenia è stato il primo e sinora l'unico Paese straniero a ricevere dalla Russia i sistemi missilistici, mostrati per la prima volta durante una parata militare a Erevan nel 2016. (Rum)