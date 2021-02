Cina: ministero Ambiente rivede obiettivi su inquinamento atmosferico nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina intende rivedere gli obiettivi di qualità dell'aria di Cina per il 2021 ad un livello leggermente superiore alla media dello scorso anno. Lo ha reso noto Liu Bingjiang, capo dell'unità per l'inquinamento atmosferico presso il ministero dell'Ecologia e dell'ambiente, nel corso di una conferenza stampa. Secondo il mistero, la Cina cercherà di mantenere i livelli di particolato PM2,5 nell'atmosfera a 34,5 microgrammi per metro cubo nel corso del 2021. Questo dato è leggermente superiore alla media di 33 microgrammi registrati in 337 città monitorate durante tutto il 2020, con Pechino che ha registrato una media di 38 microgrammi l'anno scorso. "L'obiettivo di quest'anno (per ottenere una buona qualità dell'aria) sembra essere leggermente inferiore al dato del 2020, ma se si elimina l'impatto della pandemia sulla qualità dell'aria, il tasso di PM2,5 sarebbe stato di 35 microgrammi (l'anno scorso)", ha detto Liu. (segue) (Cip)