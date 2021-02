Cina: ministero Ambiente rivede obiettivi su inquinamento atmosferico nel 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo standard nazionale "provvisorio" della qualità dell'aria cinese è attualmente di 35 microgrammi per metro cubo, ben al di sopra della raccomandazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per livelli medi annuali non superiori a 10 microgrammi. Sebbene le regioni soggette a smog nel nord industriale della Cina abbiano apportato miglioramenti significativi alla qualità dell'aria negli ultimi anni, le concentrazioni di PM2,5 spesso salgono a livelli pericolosi. Le letture a Pechino durante le vacanze del Capodanno cinese hanno superato i 200 microgrammi. Liu ha affermato che sarà necessario lavorare di più nei prossimi cinque anni per sostituire il carbone con forme di energia più pulite. "Se la Cina non frenerà la crescita del consumo di carbone, metterà una grande pressione sugli obiettivi di clima e inquinamento", ha detto. Liu ha osservato che durante il periodo 2016-2020, il consumo di gas naturale della Cina è cresciuto di 150 miliardi di metri cubi annui e potrebbe crescere di altri 120 nel 2021-2025. (Cip)