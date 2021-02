Regno Unito: premier Johnson vuole campagna per incoraggiare a consumare più pesce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson intenderebbe promuovere una campagna per incoraggiare i cittadini nel Regno Unito a consumare più pesce. Lo scopo dell'iniziativa sarebbe quello di aiutare l'industria della pesca in crescente difficoltà in seguito all'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, a causa dell'enorme burocrazia ora necessaria per esportare prodotti ittici nell'Unione. Il primo ministro ha espresso quindi il proprio favore e il proprio desiderio che una campagna di questo tipo possa avere luogo in una videoconferenza con i parlamentari conservatori dei distretti costieri del Regno Unito, maggiormente affetti da questo tipo di problema post Brexit. Johnson ha inoltre fatto voto di indirizzare le preoccupazioni dei pescatori britannici circa le quote di pesca e il divieto di esportazione di molluschi e crostacei verso l'Ue, attualmente in vigore. Il primo ministro ha inoltre espresso il desiderio che "i britannici mangino più pesce britannico", ma ha anche aggiunto che questo da solo non sarebbe in grado di salvare l'industria della pesca. Diversi leader del settore hanno accusato il governo di vivere nella negazione e non accettare la realtà dell'enorme dimensione dei problemi che l'industria deve affrontare derivanti dagli accordi presi da Londra con Bruxelles prima dell'uscita definitiva del Regno dall'Unione. (Rel)