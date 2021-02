Tlc: Spagna, nel 2020 per Telefonica utile di 1,5 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 la società spagnola Telefonica ha registrato un utile netto di 1,5 miliardi di euro, il 38,5 per cento in più rispetto all'anno precedente. Questo risultato è stato possibile grazie ad alcune voci straordinarie che hanno pesato negativamente sui risultati dell'anno precedente come il costo del piano di esuberi incentivato e la svalutazione della sua filiale in Messico per alcune questioni fiscale. Come riferisce il quotidiano "El Economista", l'operatore di telecomunicazioni ha deciso di proporre all'assemblea degli azionisti una riduzione del 25 per cento del dividendo per il 2021, da 0,40 euro a 0,30 euro attraverso un dividendo flessibile volontario. I ricavi del 2020, infatti, 2020 sono scesi dell'11 per cento a 43 miliardi di euro a causa dell'impatto negativo della pandemia di coronavirus e della svalutazione delle valute dei Paesi latinoamericani in cui la società opera. L'indebitamento di Telefonica si sta riducendo da 15 trimestri consecutivi, scendendo di quasi 2.5 miliardi di euro negli ultimi dodici mesi (al di sopra delle previsioni del mercato), con una notevole accelerazione dallo scorso settembre grazie all'intenso ritmo di generazione di cassa. (Spm)