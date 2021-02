Covid: 668.350 morti in America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 668.350 le persone morte in America latina per cause riconducibili al contagio da nuovo coronavirus. Il numero degli infetti accertati dai diversi ministeri della Salute supera quota 20,8 milioni. Dati che fanno della regione la più colpita dalla pandemia, tra le grandi aree del mondo. Oltre al Brasile, terzo, altri grandi paesi dell’area sono nella parte più alta della graduatoria dei contagiati, in termini assoluti, stilata dalla Johns Hopkins University: Argentina, Colombia e occupano la classifica dall’undicesimo al tredicesimo posto. Il Brasile e il Messico sono inoltre secondo e terzo nella graduatoria mondiale del numero assoluto di vittime collegate alla Covid-19. Da gennaio sono iniziate le campagne di vaccinazione in diversi paesi. (segue) (Abu)