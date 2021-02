Covid: 668.350 morti in America latina (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Argentina, dove il 7 marzo 2020 è stata registrata la prima morte per la Covid-19 in America latina, i casi confermati sono 2.085.411 con 51.650 decessi. Il governo di Alberto Fernandez ha decretato la proroga fino al 28 febbraio in tutto il paese delle misure di Distanziamento sociale preventivo e obbligatorio (Dispo) e ha deciso che la ripresa delle lezioni in presenza per il nuovo anno scolastico verrà stabilita dalle diverse amministrazioni provinciali a seconda della situazione epidemiologica. La campagna di vaccinazione è iniziata il 24 dicembre grazie ad un accordo con l’istituto russo Gamaleya per l'approvvigionamento dello “Sputnik V”. Il coronavirus è emergenza anche in Cile, con 807.872 casi confermati e 20.173 morti. Il governo ha annunciato l’11 gennaio un indurimento delle diverse fasi del programma di prevenzione nazionale contro la diffusione del nuovo coronavirus denominato "Passo dopo Passo". Oltre il 20 per cento della popolazione del paese è tornato alla "fase 1" della quarantena, con circolazione riservata esclusivamente ai lavoratori di attività essenziali, chiusura delle attività non essenziali e attività individuali all'aria aperta limitate all'orario tra le 7 e le 08:30 antimeridiane. Il Cile ha autorizzato l'uso dei vaccini Pfizer, Sinovac e AstraZeneca e avviato la campagna vaccinale dal 3 febbraio. (segue) (Abu)