Covid: 668.350 morti in America latina (9)

- Con 54.874 casi di contagio e 591 morti, l’Uruguay continua ad essere uno dei paesi in cui la pandemia risulta essere più sotto controllo. Il governo dell’Uruguay ha deciso di riaprire parzialmente le sue frontiere a partire dal 1 febbraio dopo la chiusura totale che era stata decretata a partire dal 20 dicembre fino al 6 gennaio dapprima e poi prorogata fino a tutto il 31 gennaio. La decisione, afferma il governo, viene presa considerando che, grazie alle misure adottate in precedenza, non si è raggiunto il picco di casi critici che si temeva. In Paraguay si registrano 154.904 casi e 3.119 decessi. Il paese è riuscito a controllare l'epidemia nei primi mesi con un rigoroso contenimento, ma i casi hanno iniziato ad aumentare da agosto, con la ripresa delle attività economiche. Il presidente Abdo ha annunciato per la seconda metà di febbraio l'arrivo di 300 mila dosi di vaccini attraverso il programma Covax dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). (Abu)