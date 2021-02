Giappone: incendio boschivo a nord di Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio divampa da tre giorni in una montagna a nord della capitale del Giappone, Tokyo. L'incendio ha già divorato 78,5 ettari di superficie boschiva, e secondo il governo locale gli sforzi di contenimento delle fiamme non hanno ancora sortito effetti apprezzabili. L'incendio si è sviluppato ad Ashigaka, nella prefettura di Tochigi, e per tentare di arginarlo sono intervenute anche le Forze di autodifesa. aerocisterne ed elicotteri sono stati mobilitati anche dalle prefetture di Yokohama e Yamanashi. (Git)