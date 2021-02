Corea del Sud-Usa: ministero Difesa, discussioni ancora in corso su prossime esercitazioni (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ambasciatore degli Stati Uniti nella Corea del Sud, Sung Kim, è stato nominato assistente segretario di Stato per gli Affari dell'Asia Orientale e del Pacifico. La nomina è avvenuta mercoledì, 20 gennaio, giornata dell'insediamento del presidente Joe Biden alla Casa Bianca. Kim ha servito come rappresentante speciale per le politiche relative della Corea del Nord, ed ha già assunto nel corso della sua carriera la carica di assistente segretario di Stato per l'Asia e il Pacifico, così come di inviato ai Colloqui a sei sul nucleare nordcoreano. Kim è stato ambasciatore a Seul per tre anni a partire dalla fine del 2011, durante il secondo mandato presidenziale di Barack Obama. Durante la presidenza Trump ha assunto l'incarico di ambasciatore nelle Filippine, ma nel 2018 ha preso parte all'organizzazione dello storico summit di Singapore tra l'allora presidente Usa e il leader nordcoreano Kim Jong-un. (Git)