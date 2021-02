Corea del Sud: coronavirus, contagi stabili alla vigilia della campagna vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud ha registrato una leggera flessione die nuovi casi di Covid-19 nell'arco delle ultime 24 ore, alla vigilia del lancio della campagna vaccinale in programma in quel Paese domani, 26 febbraio. Le autorità sanitarie del Paese hanno segnalato 396 nuovi casi di trasmissione locale del virus, che portano il totale dall'inizio della pandemia a 88.516. Il dato segna un leggero calo rispetto ai 440 casi del giorni precedente, e rispetto ai circa 600 casi registrati ogni giorno la scorsa settimana. Il numero dei decessi causati dalla pandemia è aumentato a 1.581. Il programma di vaccinazione nazionale inizierà in Corea del Sud domani, e prevede anzitutto la somministrazione del vaccino di AstraZeneca a 785mila operatori del settore sanitario di età inferiore a 65 anni. Le dosi di vaccino sono state prodotte localmente su licenza dall'azienda farmaceutica SK Bioscience Co. A partire da sabato 28 febbraio verrà offerto al personale medico più anziano anche il vaccino di Pfizer. (segue) (Git)