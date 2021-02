Corea del Sud: coronavirus, contagi stabili alla vigilia della campagna vaccinale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud ha coordinato il 19 febbraio una vasta simulazione del sistema di distribuzione dei vaccini per la Covid-19, in vista dell'avvio del piano di vaccinazione nazionale in programma la prossima settimana. Lo ha annunciato il ministero della Difesa sudcoreano, che prende parte al coordinamento dello sforzo logistico. la prima prova simulata di ricezione e distribuzione dei vaccini è stata effettuata nel Paese all'inizio di febbraio, presso l'Aeroporto internazionale di Incheon, a ovest di Seul. Quella di oggi è l'ultima simulazione delle procedure per la distribuzione del vaccino di AstraZeneca, il primo che verrà consegnato alle autorità sudcoreane. Le forze armate hanno mobilitato un aereo da trasporto tattico C-130 ed elicotteri, per simulare la distribuzione dei vaccini nei territori insulari del Paese, come le isole di Jeju e Ulleung. (segue) (Git)