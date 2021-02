Corea del Sud: coronavirus, contagi stabili alla vigilia della campagna vaccinale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha effettuato questo mese un sopralluogo per assistere personalmente ai preparativi in vista dell'avvio della campagna nazionale di vaccinazione contro il coronavirus. Lo riferisce la stampa sudcoreana. Moon ha assistito personalmente alle simulazioni di smistamento, distribuzione e somministrazione delle dosi di vaccino, in vista dell'avvio della campagna vaccinale, previsto in quel Paese alla fine di febbraio. Il presidente ha visitato un terminale per aerei da carico dell'aeroporto internazionale di Incheon, a ovest di Seul, dove è stata organizzata l'esercitazione logistica pan-governativa in vista dell'arrivo delle prime forniture. Le simulazioni sono iniziate lunedì, primo febbraio, e si sono concluse oggi. Vi hanno preso parte le forze armate, la polizia, il ministro dei trasporti, ed enti pubblici quali l'Agenzia per la prevenzione e il controllo delle malattie e il Servizio delle dogane. (segue) (Git)