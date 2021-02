Corea del Sud: coronavirus, contagi stabili alla vigilia della campagna vaccinale (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società farmaceutica sudcoreana GC Pharma potrebbe avviare la produzione su licenza del vaccino russo Sputnik V per l'impiego sul mercato interno. Lo riferisce il quotidiano "Korea Herald", secondo cui i dirigenti dell'azienda per ora mantengono il riserbo in merito all'accordo, data la sensibilità della questione. L'interesse della Corea del Sud per il vaccino di produzione russa è stato innescato dalle dichiarazioni del direttore del Centro coreano per il controllo e la prevenzione delle malattie, Jeong Eun-kyung, che lunedì, 8 febbraio, ha espresso la disponibilità di Seul a valutare l'impiego dello Sputnik V nell'ambito della campagna di vaccinazione nazionale contro la Covid-19, in un contesto di incertezza legato all'emersione di nuove varianti del virus e alla fornitura dei vaccini. "Continueremo a valutare l'eventuale necessitò di procurare nuovi vaccini", ha dichiarato Jeong nel corso di una conferenza stampa. Il vaccino Sputnik V, sviluppato dall'Istituto di ricerca di epidemiologia e microbiologia russo Gamaleya, è stato inizialmente criticato a livello internazionale per la sua approvazione apparentemente affrettata da parte delle autorità russe; nelle ultime settimane, però, numerosi Paesi hanno iniziato a discuterne l'adozione, anche nell'Unione europea, anche a seguito di un rapporto favorevole pubblicato dalla rivista medica Lancet lo scorso 2 febbraio. (Git)