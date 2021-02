Corea del Sud: banca centrale conferma previsione di crescita Pil per il 2021 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze della Corea del Sud, Hong Nam-ki, ha sollecitato le banche e le società finanziarie del paese ad agevolare l'iniezione di liquidità in settori come l'elettromobilità e le biotecnologie, giudicate strategiche per la ripartenza economica post-pandemia e per la competitività del paese a medio e lungo termine. Hong ha evidenziato l'importanza dell'industria finanziaria a sostegno della ripresa. "Nel mercato abbonda la liquidità, ma l'afflusso ai settori che costituiscono il motore della crescita per il futuro resta debole", ha avvertito il ministro durante un incontro del Consiglio di Stato organizzato in videoconferenza all'inizio di questo mese. "Il governo ha fornito un sostegno a tutto tondo al piano del New Deal sudcoreano e alle Big 3 (i tre principali settori produttivi del Paese) tramite aggressive iniezioni di liquidità, innovazione regolatorie e incentivi agli investimenti privati", ha aggiunto Hong, sollecitando il settore finanziario a "cooperare con il governo per fornire fondi ai settori più produttivi". (Git)