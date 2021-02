Imprese: Saipem, nel 2020 perdita da 1,136 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saipem ha chiuso il 2020 con una perdita di 1,136 miliardi di euro – a fronte dell’utile di 12 milioni registrato l’anno precedente. Stando ai risultati approvati dal consiglio di amministrazione, il dato sconta svalutazioni di immobilizzazioni materiali della divisione Drilling offshore per 590 milioni di euro; svalutazione di immobilizzazioni materiali e relativo circolante, nonché del diritto d'uso di un bene di terzi per 114 milioni di euro; sopravvenienze passive per 24 milioni di euro, in relazione a giudizi pendenti da tempo su progetti ormai conclusi derivanti dall’attività di periodico monitoraggio legale dell’evoluzione del complessivo contenzioso; e oneri derivanti dall'emergenza sanitaria per circa 110 milioni di euro. Tale ammontare, prosegue la nota, comprende i costi sostenuti nel periodo direttamente imputabili alla pandemia Covid-19, quali ad esempio i costi per le risorse in stand-by in conformità con le norme sulla quarantena e nel caso in cui le attività dei siti operativi e dei mezzi navali siano state bloccate dalle autorità, per l'acquisto di dispositivi e apparecchiature di protezione individuale in aggiunta alle pratiche standard, per la sanificazione delle aree di lavoro, per l'organizzazione di voli charter per il rientro delle persone. Sono poi inclusi oneri da riorganizzazione per 30 milioni di euro. (Com)