Imprese: Saipem, nel 2020 ricavi in calo a 7,34 miliardi, scende anche Ebitda adjusted

- Saipem ha chiuso il 2020 con ricavi per 7,342 miliardi di euro – in calo rispetto ai 9,099 dell’anno precedente – e un Ebitda adjusted pari a 614 milioni, anch’esso in diminuzione rispetto agli 1,226 miliardi registrati nel 2019. Stando ai risultati approvati dal consiglio di amministrazione, entrambi gli indicatori – per tutte le divisioni – registrano risultati impattati dal rallentamento dei progetti a causa degli effetti della pandemia e dallo slittamento di alcune attività concordato con i clienti. In aggiunta la divisione offshore registra difficoltà operative di progetto. (Com)